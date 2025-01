Der Leiter der Winnender Musik- und Kunstschule, Mathias Mundl, leitet künftig auch die Volkshochschule Winnenden. Was bedeutet das für die Einrichtungen?

Annette Clauß 29.01.2025 - 10:41 Uhr

Mathias Mundl ist am Montagabend in nicht öffentlicher Sitzung von der Mitgliederversammlung des Vereins Volkshochschule Winnenden zum neuen Leiter der Volkshochschule Winnenden gewählt worden. Mundl ist in der Stadt kein Unbekannter – seit dem Jahr 2007 leitet er die Musik- und Kunstschule Winnenden. Das soll er laut einer Mitteilung auch weiterhin tun – mit einem Stellenanteil von 50 Prozent. Eine weitere 50-Prozent-Stelle ist dann für die Leitung der Volkshochschule Winnenden vorgesehen. Gleichzeitig sollen sowohl bei der Musik- als auch bei der Volkshochschule neue Stellen für je eine stellvertretende Leitung mit ebenfalls einem Stellenumfang von 50 Prozent geschaffen werden.