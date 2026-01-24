Bis 2. Februar können Leserinnen und Leser online über die Stuttgarter des Jahres 2025 abstimmen. Peter H. Haller und Herbert O. Rau haben Brunnen zum Laufen gebracht oder erhalten.

Sybille Neth 24.01.2026 - 08:00 Uhr

Die Landeshauptstadt ist eine Brunnen-Stadt. Damit das so bleibt, haben Peter H. Haller und Herbert O. Rau die Stiftung Stuttgarter Brünnele gegründet. Sie haben bisher 16 Brunnen am Leben erhalten, indem sie deren Renovierung oder Reaktivierung finanzierten. So verdanken es die Stuttgarter den beiden Brunnenliebhabern , dass das Wasser am Galateabrunnen am Eugensplatz wieder über die Wasserstaffel plätschert.