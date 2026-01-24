Bis 2. Februar können Leserinnen und Leser online über die Stuttgarter des Jahres 2025 abstimmen. Aggarwal und Malla wecken Interesse für Menschen mit Migrationshintergrund.

Jan Sellner 24.01.2026 - 08:00 Uhr

„Humans of Stuttgart“ ist ein Multimediaprojekt, in dem Menschen mit Fluchtgeschichte oder Migrationshintergrund gleich in zweifacher Weise die handelnden Akteure sind: Sie wurden porträtiert und fotografiert und dies von 15 jungen Menschen, die die gleichen Erfahrungen und den gleichen Hintergrund haben wie sie. Anjuli Aggarwal und Hasan Malla haben das Projekt geleitet. Zu sehen waren die 70 Porträts im Stadtpalais und sind auf Instagram (@hostuttgart) veröffentlicht.