Bis 2. Februar können Leserinnen und Leser online über die Stuttgarter des Jahres 2025 abstimmen. Ute Dümcke hat ein Netzwerk für ältere Menschen geknüpft – gegen die Einsamkeit.

Sybille Neth 24.01.2026 - 08:00 Uhr

Zusammen ist man weniger allein- das hat sich Ute Dümcke zum Motto gemacht und in Zuffenhausen eine Gruppe für ältere Menschen gegründet. Der Ruhestand, der Verlust des Partners, der Wegzug der Kinder: Es gibt viele Gründe, die einsam machen können. Ute Dümcke bringt regelmäßig zwischen 35 und 40 Menschen zusammen. Sie machen zusammen unter anderem Ausflüge und Besichtigungen oder besuchen Informationsveranstaltungen.