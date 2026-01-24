Bis 2. Februar können Leser online über die Stuttgarter des Jahres 2025 abstimmen. Viktoria Stalter ist in der „Wasen-Boje“ Rettungsanker für Frauen, die Hilfe benötigen.

Sybille Neth 24.01.2026 - 08:00 Uhr

Viktoria Stalter ist in der „Wasenboje“ zugegen, wenn auf dem Wasen gefeiert wird. Frauen machen dort oft negative Erfahrungen. Hilfe und Rat finden sie im Safer Space, dem Schutzraum. Allein während des Frühlingsfestes 2025 suchte diesen rund 200 Frauen auf. Sei es, weil sie sexuell belästigt oder bedroht wurden, sei es, weil der Verdacht bestand, dass ihnen K.-o.-Tropfen ins Getränk geschüttet wurden oder weil sie stark alkoholisiert waren.