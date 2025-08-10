 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Politik

  4. Widerliche Kampagne

Wahl von Verfassungsrichtern Widerliche Kampagne

Wahl von Verfassungsrichtern: Widerliche Kampagne
1
Mit Halbwahrheiten und Lügen aus der Kandidatur gedrängt: Juristin und Wissenschaftlicherin Frauke Brosius-Gersdorf. Foto: Britta Pedersen/dpa

Eine diabolische Allianz hat die Kandidatur der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin beendet, kommentiert Franz Feyder.

Karl Jüsten schrieb 1999 als angehender Doktor über „Ethik und Ethos in der Demokratie“. Es ging um Gemeinwohl und Vertrauensverluste, um Menschenwürde und Tugend, gemeinsame Wertehorizonte und Mäßigung: Das alles kann das Fundament einer demokratischen Gesellschaft sein, die zusammen den Gefahren trotzt, die heute deutlich erkennbar sind. Zu beanstanden ist allenfalls, dass die Dissertation des aus dem Kölner Umland stammenden Theologen folgenden Punkt ausließ: Dass eine Demokratie sich selbst wehrhaft machen muss, dass sie Strukturen und Instrumente braucht, um beispielsweise die digitale Radikalisierung zu unterbinden, das hat er allenfalls am Rande erwähnt. Aber bitte, er schrieb 1999!

 

Trotzdem fragt sich der Leser von Jüstens Schrift, warum gerade dieser „Kölsche Pastor“ zu denen gehörte, die die Speerspitze der Desinformation, der Fake News, gegen die Juristin und Wissenschaftlerin Frauke Brosius-Gersdorf bildeten. Gegen die Frau, die nach dem Willen der SPD Richterin des Bundesverfassungsgerichts werden sollte. Eine veritable Zahl von CDU-Abgeordneten verweigerten ihr die Stimme, obwohl der Wahlausschuss des Bundestages bereits anders votiert hatte. Eine auf Lügen und Halbwahrheiten basierende Kampagne gegen die 54-Jährige hatte Erfolg. An vorderster Front der Kampagne: Theologe Karl Jüsten. Entgegen allen Fakten – hoffentlich nicht gegen besseres Wissen – schwafelte Jüsten von „verfassungsrechtlichem Paradigmenwechsel“, der mit der Wahl Brosius-Gersdorfs einherginge, warnte vor der „Gefahr einer weiteren Polarisierung der Gesellschaft“.

In Brosius-Gersdorfs differenzierter wissenschaftlicher Sicht auf Schwangerschaftsabbrüche hatte der Kirchenmann den Leibhaftigen entdeckt. Es ist unklar, wie die unheilige Allianz aus Demokratiefeinden, katholischer Kirche, rechtspopulistischen, aber auch seriösen Medien entstand, die die Juristin bis zu ihrem Verzicht auf eine Kandidatur als Verfassungsrichterin in der vergangen Woche jagte. Fest steht: Jüsten goss als einer der Ersten Öl ins Feuer.

Dass Unionsabgeordnete die Argumentation aufnahmen, sie in die Debatte trugen, die Desinformation nicht als solche entlarvten, sondern stattdessen die Diskussion befeuerten, ist ebenso skandalös. Dass CSU-Mann Michael Frieser in einem Interview mit dem Deutschlandfunk betonte, viele Abgeordnete hätten keine Zeit, sich mit der Juristin, ihrer Arbeit und ihrer Wahl zu beschäftigen, ist skandalös: Hallo, das Volk wählt und zahlt seine Vertreter genau für solche existenziellen demokratischen und rechtsstaatlichen Entscheidungen. Für 1,1 Millionen Euro brutto Gehalt und Bezüge bei acht Jahren im Bundestag, dazu später 2366,70 Euro Rente im Monat können die Wählerinnen und Wähler erwarten, dass ein Abgeordneter sich für staatstragende Fragen kundig und kompetent macht, mindestens aber die Kollegen im Wahlausschuss befragt.

Wenn es beim beweisbaren Irdischen nicht stimmt, wie dann im Göttlichen?

Die Causa Frauke Brosius-Gersdorf deckt zwei Problematiken auf. Erstens: Wenn katholische Kirchenmänner derart manipulativ und unpräzise wie Jüsten und der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl bei für jeden nachvollziehbaren Themen sind – wie halten sie es dann erst bei den göttlichen Themen? Da, wo niemand sieht, anfasst, wirklich weiß, wo es darauf ankommt zu glauben?

Zweitens: Diejenigen Abgeordneten, die sich nicht auf für die Demokratie relevante Fragestellungen vorbereiten, die Desinformationen nachhängen und sie gar verbreiten, sollten sich die Frage stellen, ob sie im Bundestag richtig aufgehoben sind. Ob sie noch einen Funken Achtung vor sich selbst haben, wenn sie in den Spiegel schauen. Für das, was sie getan haben, gibt es nur ein Wort: widerlich!

Weitere Themen

Ukraine-Gespräche in Alaska: Der Verlierer heißt Europa

Ukraine-Gespräche in Alaska Der Verlierer heißt Europa

Trump und Putin verhandeln über den Frieden in der Ukraine. Das Ergebnis ist offen, doch Europa kann nur zusehen, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.
Von Knut Krohn
Wahl von Verfassungsrichtern: Widerliche Kampagne

Wahl von Verfassungsrichtern Widerliche Kampagne

Eine diabolische Allianz hat die Kandidatur der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin beendet, kommentiert Franz Feyder.
Von Franz Feyder
Kostas & Mohr 2025: Die Karikatur des Tages

Kostas & Mohr 2025 Karikatur des Tages

Kostas und Mohr und wie sie die Welt sehen. Unsere Karikaturisten haben einen ganz besonderen Blick auf die große Politik, die gesellschaftlichen Zustände und die kleinen Phänomene. Unsere Karikaturen des Jahres 2025.
Von unserer Redaktion
Deutschland und Israel: Merz verteidigt Entscheidung zu Rüstungslieferungen im TV

Deutschland und Israel Merz verteidigt Entscheidung zu Rüstungslieferungen im TV

Der Kanzler hat mit seiner Israel-Politik heftigen Protest in den eigenen Reihen ausgelöst. Jetzt erklärt er sich öffentlich.
Ohne Wissen seines Unternehmens: Was macht der Mitarbeiter eines Bundeswehr-Zulieferers in russischer Botschaft?

Ohne Wissen seines Unternehmens Was macht der Mitarbeiter eines Bundeswehr-Zulieferers in russischer Botschaft?

Der Beschäftigte eines süddeutschen Rüstungsunternehmens trifft sich mit dem russischen Botschafter – ohne Wissen seines Arbeitgebers. Nicht die einzige Aktivität, die Fragen aufwirft.
Von Florian Dürr und Andreas Reiner
Treffen von Trump und Putin: Weißes Haus und Kreml nennen Datum und Ort für Gipfeltreffen

Treffen von Trump und Putin Weißes Haus und Kreml nennen Datum und Ort für Gipfeltreffen

Die Rahmenbedingungen für das Gipfeltreffen von Trump und Putin stehen fest. Zudem sickern Details durch, und sie sehen nicht gut aus für Kiew.
Krieg im Gazastreifen: CDU-Poltiker: Rüstungsstopp von allen Koalitionspartnern getragen

Krieg im Gazastreifen CDU-Poltiker: Rüstungsstopp von allen Koalitionspartnern getragen

Die Entscheidung der Bundesregierung, keine Waffen an Israel mehr zu liefern, stößt auch im Regierungslager auf Kritik. Doch die Positionierung sei klar, sagt ein CDU-Politiker.
US-Präsident: Trump will sich bald mit Putin treffen

US-Präsident Trump will sich bald mit Putin treffen

US-Präsident Donald Trump will sich in Kürze mit Kreml-Chef Putin treffen. Und er will auch bald sagen, wo.
Newsblog zum Krieg in Nahost : Netanjahu: Deutschland belohnt Hamas-Terrorismus

Newsblog zum Krieg in Nahost Netanjahu: Deutschland belohnt Hamas-Terrorismus

Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Lebhafte Demokratie: Bundesweites Wahlrecht ab 16 Jahren ist notwendig und folgerichtig

Lebhafte Demokratie Bundesweites Wahlrecht ab 16 Jahren ist notwendig und folgerichtig

Die Herabsetzung des Wahlalters schafft ein Gegengewicht zur Unwucht in den politischen Debatten zugunsten der älteren Semester, meint unser Berliner Korrespondent Norbert Wallet.
Von Norbert Wallet
Weitere Artikel zu Verfassungsgericht Katholische Kirche CDU Kommentar
 