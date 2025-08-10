Wahl von Verfassungsrichtern Widerliche Kampagne
Eine diabolische Allianz hat die Kandidatur der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin beendet, kommentiert Franz Feyder.
Eine diabolische Allianz hat die Kandidatur der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin beendet, kommentiert Franz Feyder.
Karl Jüsten schrieb 1999 als angehender Doktor über „Ethik und Ethos in der Demokratie“. Es ging um Gemeinwohl und Vertrauensverluste, um Menschenwürde und Tugend, gemeinsame Wertehorizonte und Mäßigung: Das alles kann das Fundament einer demokratischen Gesellschaft sein, die zusammen den Gefahren trotzt, die heute deutlich erkennbar sind. Zu beanstanden ist allenfalls, dass die Dissertation des aus dem Kölner Umland stammenden Theologen folgenden Punkt ausließ: Dass eine Demokratie sich selbst wehrhaft machen muss, dass sie Strukturen und Instrumente braucht, um beispielsweise die digitale Radikalisierung zu unterbinden, das hat er allenfalls am Rande erwähnt. Aber bitte, er schrieb 1999!
Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.