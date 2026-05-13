Viele hielten es für quasi unmöglich, dass Cem Özdemir der nächste Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden könnte. Seine ehemalige Nachhilfelehrerin sah das immer anders.

Sie brachte ihm damals Rechtschreibung bei und beobachtet heute den Höhepunkt seiner Karriere: Die ehemalige Nachhilfelehrerin von Grünen-Politiker Cem Özdemir ist bei seiner erwarteten Wahl zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg im Landtag dabei. Sie sei wahnsinnig aufgeregt, verriet Irmgard Naumann vor der Wahl der Deutschen Presse-Agentur.

Sie freue sich mit ihrem früheren Schützling und dessen Familie. Als sie dem jungen Cem damals mit seinen Problemen im Fach Deutsch half, sei seine Karriere noch nicht vorherzusehen gewesen, so Naumann. Aber: „Ich habe immer an ihn geglaubt.“

Unsere Empfehlung für Sie Wahl zum Ministerpräsidenten Wie Cem Özdemir allen Widrigkeiten getrotzt hat Am Mittwoch wird Cem Özdemir voraussichtlich zum ersten Ministerpräsidenten Baden-Württembergs mit türkischen Wurzeln gewählt. Der Weg dorthin war für ihn nicht vorgezeichnet.

Die 75-Jährige, die in Özdemirs Heimatstadt Bad Urach im Gemeinderat sitzt, hat noch immer regelmäßig Kontakt mit dem baldigen Ministerpräsidenten. „Wir funken freitagabends immer miteinander“, sagte Naumann. Welchen Rat hat sie Özdemir heute gegeben? „Ruhig bleiben.“

Özdemir wuchs in Bad Urach als Sohn türkischer Gastarbeiter auf und hatte in der Schule Probleme. Naumann half ihm damals seine Defizite in Deutsch aufzuholen. So habe er dann die Aufnahmeprüfung für die Realschule geschafft, sagte die ehemalige Nachhilfelehrerin.