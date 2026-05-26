Wahl zum Trainer der Saison Ogu Nwagbara: erst der Spaß, dann die Leistung
Die Leserinnen und Leser der EZ wählen Ogu Nwagbara vom Frauen-Verbandsligisten SG Hegensberg/Liebersbronn zum Handball-Trainer der Saison. Er hat für Daniel Brack gestimmt.
Die Leserinnen und Leser der EZ wählen Ogu Nwagbara vom Frauen-Verbandsligisten SG Hegensberg/Liebersbronn zum Handball-Trainer der Saison. Er hat für Daniel Brack gestimmt.
Das kommt nicht so oft vor: Ogu Nwagbara ist kurz sprachlos. „Oh, das ist sehr schön, das freut mich“, sagt er dann, „dass ich bei diesen tollen anderen Trainern gewonnen habe.“ Nwagbara hat sich bei der Leserwahl zum Handball-Trainer der Saison im Verbreitungsgebiet der Eßlinger Zeitung überraschend deutlich durchgesetzt.