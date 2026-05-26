Das kommt nicht so oft vor: Ogu Nwagbara ist kurz sprachlos. „Oh, das ist sehr schön, das freut mich“, sagt er dann, „dass ich bei diesen tollen anderen Trainern gewonnen habe.“ Nwagbara hat sich bei der Leserwahl zum Handball-Trainer der Saison im Verbreitungsgebiet der Eßlinger Zeitung überraschend deutlich durchgesetzt.

Der Coach des Frauen-Verbandsligisten SG Hegensberg/Liebersbronn, der ganz knapp am Aufstieg in die Oberliga gescheitert war, lag mit 41 Prozent der Stimmen vor Steffen Klett vom Männer-Oberligisten TSV Wolfschlugen, Christoph Hönig vom Frauen-Oberligisten TSV Denkendorf und Daniel Brack vom Männer-Drittligisten TSV Neuhausen.

Ogu Nwagbara fühlt sich seiner Philosophie bestätigt

Für Nwagbara, das betont er, ist die Wahl eine Bestätigung seiner Philosophie, die er auch bei den Berghandballerinnen vorlebt: „Es geht nicht nur um Leistung, Leistung, Leistung, sondern darum, Spaß zu haben und dann zu schauen, wie weit man kommt.“ Die SG-Frauen schafften es auf Platz zwei ihrer Verbandsliga-Staffel. In den Aufstiegsspielen am Sonntag vor einer Woche in Lichtenstein-Unterhausen fehlte ihnen am Ende nur ein Tor zum Sprung in die Oberliga. Die Umstände nagten noch einige Tage lang an Spielerinnen und Verantwortlichen – zunächst hieß es in der Halle, Hegensberg/Liebersbronn sei aufgestiegen, dann wurde die Aussage von Verbandsseite einkassiert und die Handballerinnen der SG Ober-/Unterhausen jubelten.

Auf Platz zwei: Wolfschlugens Steffen Klett. Foto: Robin Rudel

Am Dienstagabend treffen sich die Berghandballerinnen und ihr Trainer an der Römerstraße, „um das abzuschließen“, wie Nwagbara erklärt. „Wir haben eine tolle Saison gespielt und haben keinen Grund zu grübeln“, hat der Coach das für sich bereits getan. Schnell soll es zum gemütlichen Teil übergehen und dann verabreden sich alle Beteiligten – mit individuellen Trainingsplänen sowie der Aufgabe im Gepäck, sich Gedanken über das Ziel in der kommenden Saison zu machen – zum Trainingsauftakt Anfang Juli. Der Kader steht zum größten Teil, Nwagbara bleibt als Coach.

Besondere Beziehung zur Familie Brack

Über die vergangene Woche hat Nwagbara die Wahl natürlich verfolgt. Nachdem sie bisher im EZ-Handballblog „Am Kreis“ lief, wurde sie nach dem Ende des Blogs Anfang des Jahres auf den Homepages der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten durchgeführt. „Ich habe einige Screenshots bekommen und die Spielerinnen haben gesagt, dass sie kräftig Stimmung für mich machen“, berichtet Nwagbara. Es hat sich gelohnt.

Und wen hat Nwagbara gewählt? „Das war schwierig“, sagt er – um gleich zu erklären, dass es doch nicht schwierig war. „Ich bin subjektiv, was die Familie Brack angeht“, sagt er und lacht. Natürlich hat er für Daniel Brack gestimmt. Unter dessen Vater Rolf spielte der heute 57-jährige ehemalige nigerianische Nationalspieler beim VfL Pfullingen in der Bundesliga, Rolf Brack förderte Nwagbara darüber hinaus und es ist eine tiefe Freundschaft zur gesamten Familie entstanden. Daniel Brack kennt Nwagbara, seit dieser ein Kind war. Zusammengespielt haben sie aber nie. „Dazu ist Dani zu jung“, sagt Nwagbara über den 45-Jährigen und lacht erneut – und betont, dass er auch großen Respekt vor den anderen Kollegen hat.

Großer Respekt für die Konkurrenz

Die Aufgabe als Trainer der Heli-Frauen bereitet Ogu Nwagbara „große Freude“, wie er erklärt. Dass er von den Leserinnen und Lesern der EZ zum Trainer der Saison gewählt wurde, rührt ihn und macht ihn – ganz kurz – sprachlos.

Trainer der Saison

1. Ogu Nwagbara

41 Prozent



2. Steffen Klett

25 Prozent

3. Christoph Hönig

18 Prozent

4. Daniel Brack

16 Prozent