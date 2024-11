Der argentinische Präsident Javier Milei hat Donald Trumps Wiederwahl zum US-Präsidenten bei einem Besuch in dessen Residenz Mar-a-Lago in Florida als „größtes politisches Comeback der Geschichte“ bezeichnet.

red/AFP 15.11.2024 - 12:35 Uhr

Der argentinische Präsident Javier Milei hat Donald Trumps Wiederwahl zum US-Präsidenten bei einem Besuch in dessen Residenz Mar-a-Lago in Florida als „größtes politisches Comeback der Geschichte“ bezeichnet. Trump habe dem „gesamten politischen Establishment“ unter „Einsatz seines Lebens“ getrotzt, sagte Milei am Donnerstagabend bei einer Galaveranstaltung. Die Welt sei dadurch eine „viel bessere Welt“ geworden, nun würden „Winde der Freiheit wehen“.