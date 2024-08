Ist die Kommunalwahl in Waiblingen gültig oder muss sie wiederholt werden? Kritiker, die die Wahl angefochten hatten, haben nun die Entscheidung des Regierungspräsidiums Stuttgart erhalten. Und einen Gebührenbescheid dazu.

Annette Clauß 08.08.2024 - 17:57 Uhr

Nun ist es amtlich: Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart sieht keinen Grund dafür, die Kommunalwahl in Waiblingen für ungültig zu erklären. Am Donnerstag haben mehrere Waiblinger, die bei der Behörde Einspruch gegen die Wahl eingelegt hatten, einen ablehnenden Bescheid bekommen. So zum Beispiel auch Wolfgang Hördt, der am 9. Juni als Helfer in einem Wahllokal ehrenamtlich tätig war.