Wahlausgang in Stuttgart

Der Bundestrend spiegelt sich auch in Stuttgart wieder. Bestimmt ist der Wahlabend in der Landeshauptstadt auch von der Frage, wer Stuttgart künftig im Bundestag vertritt. Ein Kommentar von Jan Sellner.

Jan Sellner 23.02.2025 - 19:05 Uhr

Das öffentliche Interesse nach der Richtungswahl am Sonntag ist auf die Wahlgewinner und -verlierer in Berlin gerichtet. Allerdings lohnt auch der Blick auf die lokalen Akteure und Gegebenheiten. Schließlich bilden sich hier viele der innenpolitischen Fragestellungen konkret ab, um die im Wahlkampf gerungen wurde: von der Wirtschafts- und der Migrations- über die Sozial- und Klimapolitik bis zur Bürokratie. Hier, an der Basis, lassen sich Erfolg und Misserfolg von Regierungshandeln messen.