Wahlchancen der AfD Die Bürger misstrauen der Widerstandskraft der CDU
Eine Umfrage zeigt: Klare Mehrheit erwartet einen AfD-Ministerpräsidenten im kommenden Jahr.
Zwei Drittel der Deutschen können sich vorstellen, dass nach den Landtagswahlen im kommenden Jahr die AfD wenigstens einen Ministerpräsidenten stellen wird. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Berlin können sich die Rechtsextremen zwar auf satte Zuwächse freuen, sind aber klar davon entfernt, sich Chancen auf die Position der stärksten Partei ausrechnen zu können.
