Mario Weisbrich will im März 2026 wieder kandidieren – und hat konkrete Pläne für die Gemeinde. Auch in Friolzheim ist der Bürgermeister nicht amtsmüde.
17.09.2025 - 13:13 Uhr
Seit 2010 ist Mario Weisbrich der Bürgermeister von Wimsheim, 2018 wurde er im ersten Wahlgang mit gut 65 Prozent der Stimmen bei drei Gegenkandidaten wiedergewählt. Nun hat der 52-jährige Diplom-Verwaltungswirt bekannt gegeben, dass er bei der im März 2026 anstehenden Bürgermeisterwahl in Wimsheim erneut als Bewerber für das Amt antreten wird.