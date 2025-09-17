Mario Weisbrich will im März 2026 wieder kandidieren – und hat konkrete Pläne für die Gemeinde. Auch in Friolzheim ist der Bürgermeister nicht amtsmüde.

Seit 2010 ist Mario Weisbrich der Bürgermeister von Wimsheim, 2018 wurde er im ersten Wahlgang mit gut 65 Prozent der Stimmen bei drei Gegenkandidaten wiedergewählt. Nun hat der 52-jährige Diplom-Verwaltungswirt bekannt gegeben, dass er bei der im März 2026 anstehenden Bürgermeisterwahl in Wimsheim erneut als Bewerber für das Amt antreten wird.

 

Mario Weisbrich verwies bei der Ankündigung im Gemeinderat auf seine „konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit den Räten sowie auf die Unterstützung durch „ein tolles Team in allen Bereichen der Verwaltung“. Er führt als Erfolgsbilanz zahlreiche Projekte an, die während seiner Amtszeit erledigt wurden – etwa die Entwicklung von Bauland für Wohnen und Gewerbe, die Anpassung der Kinderbetreuung an die Bedürfnisse der Eltern unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Finanzierung sowie weitere Infrastrukturmaßnahmen.

Betreutes Wohnen als wichtige Aufgabe

Auch für die Zukunft sieht Mario Weisbrich eine Reihe von Aufgaben, die es anzupacken gelte, zum Beispiel das Projekt betreutes Wohnen und Pflegeheim, die Sicherung der Wasserversorgung oder die Konsolidierung der Gemeindefinanzen.

Auch Michael Seiß, Bürgermeister in Friolzheim, möchte 2026 erneut kandidieren. Foto: Jürgen Bach

Der Gemeinderat hat nun die Organisation der Schulteswahl in die Hand genommen und einen Wahlausschuss gebildet.

Die zweite Amtszeit von Mario Weisbrich endet am 8. Juni 2026. Frühere Überlegungen, die Bürgermeisterwahl mit der Landtagswahl am 8. März zusammenzulegen, klappen aus formalen Gründen nicht. Denn die Bürgermeisterwahl darf frühestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit stattfinden, das wäre Montag, der 9. März. Jetzt legte der Gemeinderat den 22. März als Wahltag fest, eine eventuell nötige Stichwahl wird am 4. April sein.

In Friolzheim: zwei Wahlen an einem Tag

Nicht nur in der knapp 3000 Einwohner zählenden Heckengäu-Gemeinde Wimsheim wirbt im kommenden Frühjahr ein amtierender Bürgermeister erneut um die Gunst der Wählerschaft. Auch in Friolzheim läuft die bereits dritte Amtszeit des Stelleninhabers Michael Seiß Ende April 2026 aus. Auch er hat jetzt offiziell im Gemeinderat angekündigt, dass er wieder für das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde mit 4300 Einwohnern kandidieren wird. Dort kann die Wahl tatsächlich am 8. März zusammen mit der Landtagswahl stattfinden, sodass die Friolzheimer Wählerinnen und Wähler nur einmal ins Wahllokal gehen müssen.