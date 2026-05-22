Die Präsidentenwahl in Frankreich 2027 rückt näher. Nun bringt sich ein weiterer ehemaliger Regierungschef offiziell ins Spiel.
22.05.2026 - 15:32 Uhr
Mur-de-Barrez - Der frühere französische Premierminister Gabriel Attal tritt als Kandidat bei den 2027 anstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich an. Weil er Frankreich und die Franzosen "zutiefst liebe", habe er sich entschieden, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, verkündete der 37-Jährige nach einer Bürgerdebatte in der kleinen südfranzösischen Gemeinde Mur-de-Barrez.