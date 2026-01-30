Jugendliche erzählen, warum Politik sie verunsichert, wie Social Media ihre Meinungen prägt und was sie über die Wahl ab 16 denken.
30.01.2026 - 11:54 Uhr
Bei der Landtagswahl am 8. März gilt erstmals ein neues Wahlrecht: Jugendliche dürfen ab einem Alter von 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Rund 180 000 minderjährige Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger sind dadurch laut Statistischem Bundesamt wahlberechtigt. Eine neue Zielgruppe, um die intensiv gekämpft wird, etwa mit Philipp Amthor, bei dessen Besuch in Bietigheim Döner für drei-Euro im Angebot war. Doch welche Themen beschäftigen junge Wählende wirklich?