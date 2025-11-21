Am 30. November sind Evangelische Christen nicht nur in Leonberg zur Wahl der Kirchengemeinderäte aufgerufen. Doch welche Bedeutung hat dieser Urnengang?
21.11.2025 - 16:06 Uhr
Der 30. November ist für die Evangelische Landeskirche nicht nur ein Festtag, sondern auch ein wichtiger Tag: Es ist der Erste Advent und damit der Beginn des Kirchenjahres – der Sonntag, der den Weihnachtsfestkreis, bestehend aus Adventszeit und Weihnachtszeit einläutet, welcher am 6. Januar endet. An jenem Sonntag sind aber auch rund 1,5 Millionen der 1,8 Millionen Mitglieder der Kirche aufgerufen, über ihre Vertretung im örtlichen Kirchengemeinderat und in der Landessynode abzustimmen.