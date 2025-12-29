Wahlen im Kosovo Weihnachtsurlauber bescheren Kurti den Sieg
Heimgekehrte Wähler aus dem Ausland dürften bei den Parlamentswahl im Kosovo den Ausschlag zu Gunsten der Regierungspartei gegeben haben.
Trommelschläge, Hupen, Sprechchöre und Gesänge erschallten in der Wahlnacht im Zentrum von Kosovos Hauptstadt Pristina. Selbst die frostigen Temperaturen hielten die Anhänger der regierenden Vetevendosje (VV) nicht von Freudentänzen ab.