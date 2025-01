Zwei Bürgermeister, zwei Wege: Müller geht, Sczuka will bleiben

Lediglich in zwei Kommunen laufen in diesem Jahr die Amtsperioden der jeweiligen Rathauschefs aus. In einer geht indes eine Ära zu Ende. Und das wegen Scholz, Habeck und Lindner sogar vorzeitig.

Frank Rodenhausen 07.01.2025 - 19:00 Uhr

In der gut 11 000 Einwohner starken Gemeinde Korb endet demnächst eine Ära, und das schneller als geplant. Bürgermeister Jochen Müller, seit 1993 im Amt, verabschiedet sich am 15. Mai 2025 – drei Wochen früher als vorgesehen. Grund ist die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar, die den Wahlkalender der Gemeinde durcheinandergewirbelt hat. Um den Bürgern einen zusätzlichen Wahlgang zu ersparen, werden die Bundestags- und die Bürgermeisterwahl dort auf denselben Tag gelegt.