In weniger als einem Monat wird in Baden-Württemberg gewählt. Seit Dienstag ist nun der Wahl-O-Mat online. Nutzer können ihre Positionen mit denen der Parteien abgleichen.

Einen Monat vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist der sogenannte Wahl-O-Mat online. Nutzerinnen und Nutzer können ihre eigenen Positionen zu 38 politischen Thesen mit denen der 21 zur Wahl zugelassenen Parteien abgleichen. Das von der Bundeszentrale für politische Bildung entwickelte digitale Angebot soll Wahlberechtigten bei der Entscheidungsfindung helfen - die Bundeszentrale spricht von einem „Informationsangebot über Wahlen und Politik“.

Der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl am 8. März ist seit Montag online. Am Donnerstag kommender Woche wird der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz online gestellt, die am 22. März stattfindet. Das Programm gibt es seit dem Jahr 2002, es erfreut sich wachsender Beliebtheit. Insgesamt wurde es im Vorfeld von Wahlen rund 160 Millionen Mal genutzt. Allein vor der Bundestagswahl im vergangenen Jahr gab es 26 Millionen Aufrufe.

Der Wahl-O-Mat errechnet aus den Antworten den Grad der Übereinstimmung mit den Positionen der Parteien. Nutzerinnen und Nutzer können dadurch herausfinden, welche der zur Wahl zugelassenen Parteien ihren eigenen Positionen am nächsten stehen. Das Programm ist unter der Internetadresse www.wahl-o-mat.de erreichbar.

Zur Landtagswahl in Baden-Württemberg sind etwa 7,7 Millionen Menschen aufgerufen, so viele wie noch nie im Südwesten. Nach einer Änderung des Wahlrechts dürfen nun auch Jugendliche ab 16 Jahren erstmals wählen.