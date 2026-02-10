In weniger als einem Monat wird in Baden-Württemberg gewählt. Seit Dienstag ist nun der Wahl-O-Mat online. Nutzer können ihre Positionen mit denen der Parteien abgleichen.
10.02.2026 - 10:14 Uhr
Einen Monat vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist der sogenannte Wahl-O-Mat online. Nutzerinnen und Nutzer können ihre eigenen Positionen zu 38 politischen Thesen mit denen der 21 zur Wahl zugelassenen Parteien abgleichen. Das von der Bundeszentrale für politische Bildung entwickelte digitale Angebot soll Wahlberechtigten bei der Entscheidungsfindung helfen - die Bundeszentrale spricht von einem „Informationsangebot über Wahlen und Politik“.