Wahlen in Amerika Die USA haben sich Trump noch nicht ergeben
Ein Jahr nach der Wahl von Donald Trump als Präsident zeigen die US-Demokraten, wie sie wieder siegen können, kommentiert Rainer Pörtner.
Der Wahlsieg des Republikaners Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 hatte die US-Demokraten paralysiert. Die Partei war ausgelaugt, inhaltlich planlos und ohne zugkräftiges Führungspersonal.