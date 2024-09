Wahlen in Deutschland

Thüringen und Sachsen haben am 1. September ihren neuen Landtag gewählt. Doch damit ist es nicht vorbei: In diesem Monat steht eine weitere Landtagswahl an, ebenso im März 2025.

Laureta Nrecaj 03.09.2024 - 11:34 Uhr

Nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen Anfang September dauert es nicht mehr lange, bis das nächste Bundesland die Zusammensetzung seines neuen Landtags bestimmt. Denn am 22. September finden die Landtagswahlen in Brandenburg statt. Die Wahlperiode beträgt fünf Jahre und die Bürger des Landes entscheiden darüber, welche Partei oder Koalition die Regierung bildet.