Wahlen in Frankreich

In Frankreich ist das Schlimmste abgewendet worden. Doch das Land der Aufklärung ist scharf rechts abgebogen, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.

Knut Krohn 07.07.2024 - 20:59 Uhr

Das Ergebnis der Wahl in Frankreich ist eine kleine Sensation. Für den Rassemblement National schien das Erreichen der absoluten Mehrheit in greifbarer Nähe. Doch die rechtsradikale Partei von Marine Le Pen landete am Sonntag nur auf dem dritten Platz. Überraschender Sieger ist das Bündnis der Linken Neue Volksfront.