Wahlen in Kosovo Mit Premier Kurti will niemand regieren
Erst im Februar hatten die Kosovaren ihr Parlament gewählt. Zehn Monate später müssen sie nach der gescheiterten Regierungsbildung erneut zu den Urnen schreiten.
Außer Spesen nichts gewesen: Zehn Monate nach der Parlamentswahl am 9. Februar müssen die Kosovaren sich wegen der Unfähigkeit der Parteien, sich auf eine Regierungskoalition zu verständigen, an diesem Sonntag erneut zu den Urnen aufmachen. Wahlumfragen gibt es nicht, klare Mehrheiten scheinen aber erneut nicht in Sicht. Keine der Oppositionsparteien zeigt bisher die Neigung, mit der linkspopulistischen Vetevendosje (VV) des geschäftsführenden Premiers Albin Kurti ins Koalitionsboot zu steigen. Sollte sich die Pattstellung verhärten und im Frühjahr auch nicht die nötige Zweidrittelmehrheit im Parlament zur Kür eines neuen Staatsoberhaupts zustande kommen, dürfte sich Kosovos institutionelle Krise weiter verschärfen – und abermals Neuwahlen drohen.