Wie präsentieren sich die Kandidaten der Oberbürgermeisterwahl auf Social Media und welche Rolle spielt der Wahlkampf im Netz?
19.09.2025 - 06:34 Uhr
Der Wahlkampf zur Leonberger Oberbürgermeisterwahl am 28. September geht in die heiße Phase. Die Kandidaten tingeln von Veranstaltung zu Veranstaltung, suchen das persönliche Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern und versuchen natürlich auch, online Präsenz zu zeigen. Doch wie stark wirkt sich Social Media auf eine kommunale Wahl? Und wie präsentieren sich die Kandidaten in den sozialen Netzwerken?