Sahra Wagenknecht ist überzeugt: Die Menschen haben bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen an den Wahlurnen ihren Frust über die Bundesregierung kund getan.

Jonathan Rebmann 02.09.2024 - 13:09 Uhr

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht sieht das Ergebnis der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen auch als Signal an die Ampel-Koalition in Berlin. Es habe sich am Sonntag „natürlich auch eine Unzufriedenheit mit einer Bundesregierung“ ausgedrückt, die an den Menschen vorbei regiere, sagte Wagenknecht am Montag in Berlin. Das Ampel-Bündnis und die bisherigen Regierungskoalitionen in den Ländern seien „zurecht abgestraft“ worden.