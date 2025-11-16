Das südamerikanische Land steht vor einem Richtungswechsel. Viele Wähler sind mit der amtierenden Linksregierung unzufrieden. Die Themen Kriminalität und Migration bestimmten den Wahlkampf.
Santiago de Chile - In Chile hat sich bei der Präsidentenwahl ein politischer Richtungswechsel angedeutet. Die Kommunistin Jeannette Jara aus dem Regierungslager lag in Umfragen zwar vor dem Rechtspolitiker José Antonio Kast, der Konservativen Evelyn Matthei und dem ultrarechten Johannes Kaiser. Allerdings dürfte die ehemalige Arbeitsministerin Jara die absolute Mehrheit und damit den Sieg in der ersten Wahlrunde verpassen.