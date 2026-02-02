Nach 16 Jahren könnte Costa Rica wieder eine Präsidentin haben: Die konservative Ex-Ministerin Laura Fernández liegt bei der Wahl klar vorn. Sie gilt als Wunschkandidatin des scheidenden Präsidenten.
02.02.2026 - 06:41 Uhr
San José - Bei der Präsidentschaftswahl in Costa Rica liegt die konservative Laura Fernández nach vorläufigen Ergebnissen deutlich vorn. Nach Angaben des obersten Wahlgerichts kam die Kandidatin der Souveränen Volkspartei (PPSO) nach Auszählung von 88 Prozent der Wahllokale auf knapp 49 Prozent der Stimmen. Insgesamt traten 20 Kandidaten in dem mittelamerikanischen Land um die Nachfolge von Präsident Rodrigo Chaves an.