Die politische Landkarte Baden-Württembergs färbt sich nach der Bundestagswahl 2025 schwarz und blau mit ganz wenigen grünen Sprenkeln.

Wir zeigen auf der Karte, welche Partei in den 1101 Gemeinden Baden-Württembergs die meisten Zweitstimmen geholt hat. Die CDU dominiert:

In der Region Stuttgart ist die AfD in drei Gemeinden stärkste Kraft bei den Zweitstimmen. Von den größeren Städten im Land holt die in Teilen rechtsextreme Partei Pforzheim und Rastatt. Die Grünen gewinnen lediglich in einer Handvoll Hochburgen wie Konstanz oder Tübingen – und Freiburg sowie den benachbarten Ort Au.

Die Ergebnisse für Ihre Gemeinde können Sie mithilfe unseres Suchfelds auf der Bundestagswahl-Seite oder am Ende dieses Beitrags abrufen, indem Sie den Namen der Gemeinde eingeben. Das Suchfeld funktioniert ebenfalls für die Wahlkreise im Land.

Die Abgeordneten aus BW

Seit dem frühen Montagmorgen ist klar: Baden-Württemberg entsendet 79 Bundestagsabgeordnete nach Berlin. Weil bei dieser Bundestagswahl erstmals ein neues Wahlrecht gilt, zählen die Wahlkreisgewinner nicht automatisch dazu (zum Überblick geht es hier)

Die folgende Tabelle zeigt, wer für den Südwesten in den Bundestag einzieht:

Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 in Baden-Württemberg

Für alle anderen baden-württembergischen Gemeinden und Wahlkreise berichten wir die Ergebnisse der Bundestagswahl vom Sonntag. Über ein Suchfeld kommen Sie auf unserer Ergebnisseite komfortabel zum Ergebnis Ihrer Gemeinde oder Ihres Wahlkreises.

Dieses Angebot ist möglich, weil wir die Zwischen- und Endergebnisse automatisiert weiterverarbeiten. Wie wir das tun, erklären wir in diesem Artikel.