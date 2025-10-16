Wahlkampf Die CDU muss standhalten
Nerven behalten: Auch wenn die AfD näher rückt, sollte die Union nicht auf ihre Parolen aufnehmen.
Nerven behalten: Auch wenn die AfD näher rückt, sollte die Union nicht auf ihre Parolen aufnehmen.
Das Wort Krise klingt bedrohlich und fühlt sich an wie Zahnweh. Seit fast zwei Jahrzehnten häufen sich Krisen: Banken, Flüchtlinge, Pandemie, Ukrainekrieg, Dominanz der Tech-Oligarchen, Verfall der US-Demokratie . . . Die Aussichten sind trübe. Andererseits: Einer Krise wohnt nicht schon das Scheitern inne, sie kann auch die Gesundung einleiten. Blicken wir mit diesem Gedanken im Hinterkopf auf die Zahlen zur politischen Stimmungslage im Südwesten, dann richtet sich die Aufmerksamkeit weniger auf die – vorerst abgeschlagenen – Grünen; vielmehr geht der Blick zur CDU, die zwar an der Spitze rangiert, jedoch jene zwei Prozentpunkte verliert, mit denen die AfD an den Grünen vorbeizieht, um jetzt Platz zwei zu besetzen.