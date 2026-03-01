 
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Ein Lob für die „bodenständigen Kandidaten“ der CDU

Wahlkampf im Kreis Böblingen Ein Lob für die „bodenständigen Kandidaten“ der CDU

Wahlkampf im Kreis Böblingen: Ein Lob für die „bodenständigen Kandidaten“ der CDU
1
Lobte die Böblinger Landtagskandidaten: Carsten Linnemann kam aus Berlin, um Wahlkampfhilfe zu leisten. Foto: Stefanie Schlecht

Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann verbreitete vor der Landtagswahl viel Optimismus unter den Christdemokraten im Kreis Böblingen.

Der Applaus wollte schon zu Beginn, ohne dass der Gast aus Berlin überhaupt ein Wort gesagt hatte, gar kein Ende nehmen. Der Auftritt von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Freitagabend vor rund 100 restlos begeisterten Anhängern im Böblinger V8-Hotel wirkte ein wenig, als stünde ein Popstar auf der Bühne.

 

Unterstützung für die CDU-Kandidaten im Kreis Böblingen

Auf Einladung von CDU-Landtagskandidatin Regina Dvořák-Vučetić war der Generalsekretär der Bundes-CDU nach Böblingen gekommen. Seine Aufgabe war es, Unterstützung im Wahlkampf für die baden-württembergische Landtagswahl am 8. März zu geben. Er lieferte prompt: Bevor Carsten Linnemann auf die politische Situation im „Herz der wirtschaftlichen Stärke in Deutschland“ einging und gegen die politischen Gegner austeilte, brach er erst einmal eine Lanze für die beiden CDU-Landtagskandidaten im Kreis Böblingen - neben Regina Dvořák-Vučetić auch Albrecht Stickel, der der Kandidat im Wahlkreis 6 Leonberg - Weil der Stadt – Herrenberg ist. Als Mitglieder in der Regionalversammlung und dem Gemeinderat seien sie „zwei richtig bodenständige Kandidaten“, lobte der Bundespolitiker.

