Wahlkampf im Kreis Böblingen Ein Lob für die „bodenständigen Kandidaten“ der CDU
Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann verbreitete vor der Landtagswahl viel Optimismus unter den Christdemokraten im Kreis Böblingen.
Der Applaus wollte schon zu Beginn, ohne dass der Gast aus Berlin überhaupt ein Wort gesagt hatte, gar kein Ende nehmen. Der Auftritt von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Freitagabend vor rund 100 restlos begeisterten Anhängern im Böblinger V8-Hotel wirkte ein wenig, als stünde ein Popstar auf der Bühne.