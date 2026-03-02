Die Gegner einer Schanzacker-Bebauung wollten den fünf Landtagskandidaten im Wahlkreis Ludwigsburg im Vorfeld der Wahl auf den Zahn fühlen. Reagiert haben aber nur drei.
Ende Januar hatte der VUH, Verband für Umweltschutz und Heimatpflege im Landkreis Ludwigsburg, die fünf Landtagskandidatinnen und -kandidaten im Wahlkreis angeschrieben und um Stellungnahme in Sachen Schanzacker gebeten. Die als Ackerfläche genutzte und vom Verband Region Stuttgart als regionaler Grünzug festgelegte Fläche zwischen Asperg und Tamm steht in der Diskussion als möglicher Ort für den Neubau einer Landeserstaufnahme (LEA). Die Bürgerinitiative GGLTA (Gemeinsam gegen LEA Tamm Asperg), der aus ihr hervorgegangene VUH und die Gemeinderäte der Städte Tamm, Asperg und Ludwigsburg lehnen dies ab.