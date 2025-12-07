 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Manuel Hagel und die Merz-Falle

Wahlkampf in Baden-Württembderg Manuel Hagel und die Merz-Falle

Wahlkampf in Baden-Württembderg: Manuel Hagel und die Merz-Falle
1
Die AfD bezeichnet Manuel Hagel als „Kostümkonservative“. Jegliche Zusammenarbeit lehnt er ab. Foto: Uwe Anspach/dpa

Am stärksten ist die Wahlaufstellung der CDU bei der Abgrenzung zur AfD. Doch ein Plan für Reformen fehlt, meint unsere Autorin Bärbel Krauß.

Politik/Baden-Württemberg : Bärbel Krauß (luß)

Eines wird man Manuel Hagel, dem derzeit aussichtsreichsten Kandidaten für die Nachfolge von Winfried Kretschmann als Ministerpräsident am Ende des Wahlkampfs nicht vorwerfen können: Dass er es an Optimismus hat fehlen lassen. Denn davon strotzten nicht nur seine Reden auf dem Parteitag, davon ist das 93-seitige Wahlprogramm geradezu durchtränkt. Wunderbare Bilder von Baden-Württemberg werden da entworfen, das 2036 Innovationsregion Nummer eins in Europa, bei der Bildung spitze und sicherer sein soll als jedes andere Land. Das Problem ist nur, dass 2036 nicht morgen ist, und auch nicht in der nächsten Wahlperiode erreicht wird, für die sich Hagel um die Verantwortung als Regierungschef bewirbt.

 

Hoffnung auf weniger Gegenwind aus Berlin

Wie die CDU sich mit ihrem Spitzenkandidaten zur Landtagswahl aufstellt, ergibt ein zwiespältiges Bild. Hagel hat natürlich recht, dass niemand gewählt wird, der immer nur schwarz malt. Aber Rezepte, wie er Baden-Württemberg in den nächsten Jahren aus der nach wie vor rasant Fahrt aufnehmenden ökonomischen Krise heraushelfen will? Davon gibt es im sogenannten Regierungsprogramm insgesamt nur wenige und schon gar keine durchschlagenden. Nun muss man einräumen, dass eine Landesregierung alleine gar nicht die Zuständigkeiten hat, um im Alleingang gegen die Trump’sche internationale Politik , die Autokrise und die Unterminierung der demokratischen Werte in den westlichen Gesellschaften anzugehen. Im Fall eines konservativen Wahlsiegs kann man eine Prognose deshalb wagen: Manuel Hagel wird dann als erstes jenen Satz vergessen, wonach Baden-Württemberg für irgendetwas nicht zuständig sei und dass eine von ihm geführte Regierung sich um alles kümmern werde.

Unsere Empfehlung für Sie

Baden-Württemberg: Manuel Hagel als Parteichef bestätigt

Baden-Württemberg Manuel Hagel als Parteichef bestätigt

Die CDU will einen „Pakt für Baden-Württemberg“ schmieden, um den Wirtschaftsstandort zu retten. Das hat Parteichef Hagel in Heidelberg angekündigt.

Die Umfragen sehen die CDU vorne, auch wenn der zuletzt angeschwollene Gegenwind aus Berlin die Aussichten auf ein Ergebnis in alter Stärke immer weiter eingetrübt hat. Dass das besser wird, nachdem der Rentenstreit mit Kanzlermehrheit beendet worden ist, können die Wahlkämpfer im Südwesten nur hoffen.

Ein echter Plan für Reformen fehlt

Hagel gelingt es, die Botschaft zu setzen, dass er es gut meint mit dem Land und ein ehrlicher Enthusiast ist für alles, was Geschichte, Identität und Eigenheiten des Südwest-Staats anlangt. Schwach ist sein Programm, was die Operationalisierung politischer Ziele betrifft. Im Grunde ist die „Agenda der Zuversicht“ als Überschrift eine Irreführung. Dass Hagel den Agenda-Begriff neu besetzt, mit dem der letzte große deutschen Reformkanzler Gerhard Schröder sein Modernisierungsprogramm überschrieben hatte, ist durchaus anmaßend. Denn eine Agenda ist eine Liste von zu erledigenden Dingen – ein echter Plan also, den man abarbeitet, um konkrete Ziele zu erreichen. Genau das bleibt Hagel aber schuldig. Sein Programm malt die Zukunft des Landes in leuchtenden Farben aus. Um den Agenda-Anspruch zu erfüllen, reicht es aber nicht, die Förderung neuer Hightech-Branchen in allgemeiner Form zu propagieren, zehn Prozent des Personals in der Landesverwaltung abbauen, eine zehnte Landesuniversität für KI aufbauen und etwa die Meistergebühren abschaffen zu wollen.

Einen großen Vorteil hat Hagels Aufstellung: Er wird nicht in der Falle landen, die Friedrich Merz sich selbst gestellt hat – etwa vor der Wahl Versprechen zu machen, die er als Kanzler rückstandsfrei abräumen musste. Hagel wird das nicht passieren, weil sein Programm zu vage ist. Gegen die Ziele der CDU kann niemand etwas zu haben. Das wird nach der Wahl auch die Koalitionsbildung erleichtern. Hagel hat nur eine rote Linie gezogen: Mit der AfD arbeitet er nicht zusammen. Dahinter kann er nicht zurück – und seine Partei auch nicht.

Weitere Themen

Wahlkampf in Baden-Württembderg: Manuel Hagel und die Merz-Falle

Wahlkampf in Baden-Württembderg Manuel Hagel und die Merz-Falle

Am stärksten ist die Wahlaufstellung der CDU bei der Abgrenzung zur AfD. Doch ein Plan für Reformen fehlt, meint unsere Autorin Bärbel Krauß.
Von Bärbel Krauß
Pläne der Südwest-CDU: Zoff um Druck auf faule Lehrer – SPD: „Hagel gibt den Knecht Ruprecht“

Pläne der Südwest-CDU Zoff um Druck auf faule Lehrer – SPD: „Hagel gibt den Knecht Ruprecht“

Die Südwest-CDU fordert Konsequenzen für Lehrer mit „dauerhaft mangelnder Leistungsbereitschaft“. Die SPD hält davon nichts.
St. Leon-Rot: Zwei Menschen sterben bei Brand in Einfamilienhaus

St. Leon-Rot Zwei Menschen sterben bei Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Brand in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) sterben zwei Menschen. Was bislang bekannt ist.
Stau auf A6 nach Unfall: Fahrer stürzt von „Weihnachts-Quad“ und wird schwer verletzt

Stau auf A6 nach Unfall Fahrer stürzt von „Weihnachts-Quad“ und wird schwer verletzt

Ein geschmücktes Quad gerät auf einer Autobahn ins Schleudern und prallt gegen eine Leitplanke. Der 57-jähriger Fahrer wird schwer verletzt.
Motorradfahren in Baden-Württemberg: Zahl der Motorradunfälle im Südwesten sinkt – doch Zahl der Toten steigt

Motorradfahren in Baden-Württemberg Zahl der Motorradunfälle im Südwesten sinkt – doch Zahl der Toten steigt

Es gibt weniger Motorradunfälle, doch die positive Bilanz in Baden-Württemberg trügt. Welche Rolle Tempo und Eigenverantwortung spielen.
Wahlprogramm in Baden-Württemberg: CDU will faulen Lehrern im Südwesten Druck machen – GEW schockiert

Wahlprogramm in Baden-Württemberg CDU will faulen Lehrern im Südwesten Druck machen – GEW schockiert

Wer dauerhaft als Lehrer wenig leistet, soll an Schulen künftig Konsequenzen erleben. Die CDU will Schulleitungen dafür Instrumente an die Hand geben – zum Entsetzen der GEW.
CDU-Parteitag in Heidelberg: Demonstranten kleben sich bei CDU-Parteitag vor Tiefgarage fest

CDU-Parteitag in Heidelberg Demonstranten kleben sich bei CDU-Parteitag vor Tiefgarage fest

Während die CDU in einer Halle in Heidelberg ihren Parteitag abhält, demonstrieren draußen über hundert Menschen. An einer Tiefgarage kommt es zu einem Zwischenfall.
Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis: Mann will tonnenschweren Lkw-Anhänger mit Händen stoppen – schwer verletzt

Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis Mann will tonnenschweren Lkw-Anhänger mit Händen stoppen – schwer verletzt

Ein Lastwagenfahrer sieht seinen abgestellten Anhänger im Rückspiegel losrollen. Er versucht, das tonnenschwere Gefährt mit den eigenen Händen zu stoppen – mit schmerzhaften Folgen.
Eurojackpot: Lotto-Spielerin aus Baden-Württemberg räumt zehn Millionen Euro ab

Eurojackpot Lotto-Spielerin aus Baden-Württemberg räumt zehn Millionen Euro ab

Von heute auf morgen zur Multimillionärin: Eine Lotto-Spielerin aus dem Südwesten räumt als einzige in ganz Europa den Jackpot ab.
Anwerbeabkommen: „Bitte sofort fünf Stück Hilfsarbeiter“

Anwerbeabkommen „Bitte sofort fünf Stück Hilfsarbeiter“

Am 20. Dezember 1955 wurde das deutsch-italienische Anwerbeabkommen abgeschlossen. Heute leben in Baden-Württemberg bundesweit die meisten Menschen mit italienischen Wurzeln.
Von Karl-Heinz Meier-Braun (Text) und Björn Locke (Illustration)
Weitere Artikel zu Kommentar
 
 