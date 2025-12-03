Wahlkampf in Baden-Württemberg Bibertheater mit Nebenwirkung
Die Biber-Debatte ist ein Wahlkampfmanöver, das am ehesten der AfD nutzt, meint Bärbel Krauß.
Weil die beiden Spitzenkandidaten, die sich nach der Wahl als einzige Chancen auf den Posten als Regierungschefs ausrechnen können, beide ein Interesse haben, sich im Wahlkampf als pragmatische Anwälte von Landwirtschafts-, Artenschutz- und Jagdinteressen zu profilieren, wird auf der landespolitischen Bühne jetzt ein kleines AfD - nein, ein Bibertheater aufgeführt.