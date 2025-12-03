 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Bibertheater mit Nebenwirkung

Wahlkampf in Baden-Württemberg Bibertheater mit Nebenwirkung

Wahlkampf in Baden-Württemberg: Bibertheater mit Nebenwirkung
1
Sowohl Cem Özdemir als auch Manuel Hagel wollen als Pragmatiker in Agrar- und Ökofragen punkten. Foto: Marijan Murat/dpa

Die Biber-Debatte ist ein Wahlkampfmanöver, das am ehesten der AfD nutzt, meint Bärbel Krauß.

Politik/Baden-Württemberg : Bärbel Krauß (luß)

Weil die beiden Spitzenkandidaten, die sich nach der Wahl als einzige Chancen auf den Posten als Regierungschefs ausrechnen können, beide ein Interesse haben, sich im Wahlkampf als pragmatische Anwälte von Landwirtschafts-, Artenschutz- und Jagdinteressen zu profilieren, wird auf der landespolitischen Bühne jetzt ein kleines AfD - nein, ein Bibertheater aufgeführt.

 

Hagel will verhindern, dass Özdemir als ein Berliner Exagrarminister punktet, der sich die Herabstufung des Wolfs von „streng geschützt“ auf „geschützt“ ans Revers heftet. Özdemir will den Vorwurf Hagels nicht stehen lassen, dass er vernünftig rede, seine Partei aber Maßnahmen zur Eindämmung von Schäden blockiere.

Deshalb liegt jetzt neben der, langfristig vorbereiteten grünen Biberverordnung, die den Abschuss der Tiere im Einzelfall erlaubt, wenn mildere Maßnahmen nicht greifen, eine schwarze Verordnung auf dem Tisch der Koalition. Sie stellt den Biber zwar unter das Jagdrecht und macht ihn zum Gegenstand von Wildtiermanagement. Aber substanzielle Verbesserungen bringt sie nicht. Denn Abschüsse bleiben weiterhin nur im Ausnahmefall erlaubt. Anderes lässt die Rechtslage auch nicht zu.

Es geht deshalb um taktische Spielchen. Schaukämpfe sind im Wahlkampf natürlich erlaubt. Ob sie klug sind, ist aber eine andere Frage. Die Chancen, dass die neue CDU-Verordnung noch beschlossen wird, gehen gegen Null. In der nächsten Wahlperiode bessere Lösungen des Biberproblems zu finden, wird durch das jetzige Hickhack eher schwieriger – wenn man sich denn daran versuchen will. Einen strahlenden Sieger wird dieses Scharmützel kaum haben. Profitieren werden von dem Scharmützel weder CDU noch Grüne. Es schürt nur Politikverdruss und nutzt allenfalls der AfD, die die zeternden Noch-Regierungsparteien einmal mehr als handlungsunwillig und -fähig an den Pranger stellen kann. Das ist in niemandes Interesse.

Weitere Themen

Streaminganbieter: Rap regiert Spotify-Charts: Jazeek in Baden-Württemberg vorn

Streaminganbieter Rap regiert Spotify-Charts: Jazeek in Baden-Württemberg vorn

Nutzer des Musik-Streaminganbieters Spotify können ab heute wieder mit der Funktion „Wrapped“ ihren persönlichen Jahresrückblick sehen können.
Nach Manuel Hagels Auftritt: Die Landes-CDU lässt das Logo von Huawei löschen

Nach Manuel Hagels Auftritt Die Landes-CDU lässt das Logo von Huawei löschen

In der Absage an den chinesischen Technologiekonzern sind sich Manuel Hagel und Cem Özdemir einig. Der CDU-Chef tilgt nun die Erinnerung daran, dass das einmal anders war.
Von Andreas Müller
Pforzheim: Nach Polizisten gespuckt und getreten – drei Beamte verletzt

Pforzheim Nach Polizisten gespuckt und getreten – drei Beamte verletzt

Ein Mann und eine Frau schlagen in Pforzheim auf ein Quad ein. Die Polizei kommt – und wird selbst zur Zielscheibe.
Obersulm im Kreis Heilbronn: 26-Jähriger tanzt auf Gleisen – Notbremsung

Obersulm im Kreis Heilbronn 26-Jähriger tanzt auf Gleisen – Notbremsung

Ein 26-Jähriger befindet sich am Dienstag im Gleisbereich der S-Bahn in Obersulm und tanzt. Der Lokführer reagiert geistesgegenwärtig.
Von Matthias Kapaun
Landkreis Calw: Unbekannte erbeuten sechsstellige Summe aus Bankautomat

Landkreis Calw Unbekannte erbeuten sechsstellige Summe aus Bankautomat

Diebe dringen nachts in ein Calwer Bankgebäude ein und nehmen sich einen Automaten vor. Wie sie zu ihrer Beute gekommen sind.
Nordschwarzwald: Sechs Luchse im Land sesshaft – „Portus“ seit einem Jahr da

Nordschwarzwald Sechs Luchse im Land sesshaft – „Portus“ seit einem Jahr da

Er war erst im Südschwarzwald und dann in den Wäldern rund um Pforzheim unterwegs: Der männliche Luchs „Portus“ ist seit November 2024 in Baden-Württemberg.
Nachtragshaushalt: Grün-Schwarz setzt Schwerpunkt bei Investitionen in Kommunen

Nachtragshaushalt Grün-Schwarz setzt Schwerpunkt bei Investitionen in Kommunen

Im Land werden 8,7 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen an die Kommunen weiter geleitet. Grün-Schwarz sagt, das sei spitze. SPD und FDP finden, es hätte mehr sein dürfen.
Landtag in Stuttgart: „Einmal kurz die Fresse halten“ - Entgleisung von AfD-Mann

Landtag in Stuttgart „Einmal kurz die Fresse halten“ - Entgleisung von AfD-Mann

Zwischenrufe, Schreie, Störungen - dass bei Landtagsdebatten zum Haushalt mal die Emotionen hochkochen, ist nicht ungewöhnlich. Was ein AfD-Abgeordneter sich diesmal leistet, schon.
Rheinau im Ortenaukreis: Mutter rastet nach Busfahrt aus – Fahrer verletzt

Rheinau im Ortenaukreis Mutter rastet nach Busfahrt aus – Fahrer verletzt

Weil im Bus ein Kinderwagen in einer Kurve umkippt, gerät eine Mutter an der Endhaltestelle in Rage – und schlägt auf den Fahrer ein. Nun sucht die Polizei nach der Frau.
Rhein-Neckar-Kreis: Mann wird von Zug erfasst und stirbt

Rhein-Neckar-Kreis Mann wird von Zug erfasst und stirbt

Ein Mann steht in Heddesheim wohl auf dem falschen Bahnsteig. Er begeht eine riskante Aktion – und überlebt nicht.
Weitere Artikel zu Kommentar Biber Landtag
 
 