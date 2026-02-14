War ein Vorfall mit möglicher Brandstiftung bei einem Wahlkampfauftritt von Grünen-Spitzenkandidat Özdemir gravierender als angenommen? Das legt ein Medienbericht nahe.

red/dpa 14.02.2026 - 12:42 Uhr

– Ein Vorfall vor einem Auftritt des Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir in einer Halle in Metzingen war einem Bericht des Magazins „Der Spiegel“ zufolge gravierender als bisher angenommen. Auf einem Holzbalken hatte es bei der Wahlveranstaltung Ende Januar zu kokeln begonnen – laut „Spiegel“ sei dann ein mit brennbarem Material gefülltes Plastikröhrchen gefunden worden.