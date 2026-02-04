Wahlkampf in Baden-Württemberg Warum Manuel Hagel die Schnapsideen aus der CDU fürchten muss
Überschießende Reformvorstöße und die Unzufriedenheit mit Berlin werden zur Belastung für die CDU-Kampagne im Südwesten, meint unsere Autorin Bärbel Krauß.
Mit Blick auf den Bundesparteitag hat die CDU den überschießenden Sozial- und Wirtschaftsreformeifer ihrer Hintersassen fürs Erste kanalisiert. Der Antrag zur diffamierenden Lifestyle-Teilzeit wurde entschärft; die Regierung hat zudem klar gestellt, dass Zahnbehandlungen nicht eben mal so aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen gestrichen werden. Damit mag sich die Parteispitze samt ihrem Chef Friedrich Merz beruhigen. Seiner Wiederwahl mit einigermaßen ordentlichem Ergebnis bei dem Parteitag in Stuttgart kann er nach den jüngsten Turbulenzen halbwegs entspannt entgegen sehen.