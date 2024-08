Medien: Kennedy wird Trump in US-Wahlkampf unterstützen

Wahlkampf in den USA

Seine Präsidentschaftskandidatur gilt als aussichtslos - aber nicht ungefährlich für Trump und Harris. Nun stellt sich der Kennedy-Spross Robert offenbar hinter seinen Konkurrenten Trump.

dpa 23.08.2024 - 20:50 Uhr

Washington - Der parteilose US-Präsidentschaftsbewerber Robert F. Kennedy will Medienberichten zufolge im US-Wahlkampf den republikanischen Kontrahenten Donald Trump unterstützen. Das berichten die Sender CNN und ABC News unter Berufung auf ein Gerichtsdokument, das mit einem Wahlzettel-Streit im Bundesstaat Pennsylvania in Verbindung steht. Demnach erklärte der 70-Jährige, den Streit "wegen seiner Unterstützung" Trumps beilegen zu wollen. Es blieb aber unklar, ob sich Kennedy damit insgesamt aus dem Rennen zurückzieht.