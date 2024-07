Enge Vertraute des US-Präsidenten halten dessen Rückzug aus dem Rennen um die Präsidentschaft offenbar für möglich. Kommt es schon bald zum Showdown?

Annika Sophie Mayer 19.07.2024 - 18:08 Uhr

Im US-Wahlkampf mehren sich die Anzeichen, dass der demokratische Präsident Joe Biden womöglich aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit aussteigen könnte. Angesichts von enormem Druck aus der eigenen Partei schließt der 81-Jährige einen Rückzug Medienberichten zufolge nicht mehr kategorisch aus. Auch die allererste Reihe der Demokraten soll mittlerweile versucht haben, Biden zum Rückzug zu bewegen. Als möglicher Ersatz ist in den vergangenen Wochen Bidens Stellvertreterin Kamala Harris mehr und mehr in den Fokus gerückt.