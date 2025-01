„Nazis raus“-Rufe bei Demo gegen AfD in Leonberg

Wahlkampf in der Stadthalle

Eine Wahlkampfveranstaltung der AfD mit dem Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla hat am Mittwochabend etwa 800 Menschen dazu gebracht, vor der Stadthalle Leonberg zu demonstrieren. Die Stimmung ist angespannt.

Franziska Kleiner 22.01.2025 - 18:05 Uhr

Die „Nazis-raus“-Rufe waren laut und brandeten immer wieder auf: Rund 800 Menschen haben am Mittwochabend auf dem Bürgerplatz in Leonberg gegen die AfD demonstriert. Das Bündnis „Leonberg bleibt bunt“ hatte anlässlich einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in der Leonberger Stadthalle zu einer Kundgebung auf dem Platz davor aufgerufen. Die Stimmung auf dem Bürgerplatz war angespannt, auf Transparenten war „Global denken statt national hetzen“ zu lesen, oder auch „Ganz Leonberg hasst die AfD“. Die Polizei erwartete zu Beginn gegen 17.30 Uhr laut einem Sprecher dennoch eine ruhige Veranstaltung.