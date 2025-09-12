Syriens neuer Präsident Scharaa wirbt mit Versteigerung von Luxusautos für seine Regierung. Er selbst findet offenbar auch Gefallen am Luxus.
Als syrische Rebellen im Dezember den Präsidentenpalast von Baschar al-Assad in Damaskus stürmten, fanden sie in einer riesigen Garage die Autosammlung des gestürzten Diktators: Luxuswagen der Marken Ferrari, Rolls Royce, Aston Martin, Mercedes und Lamborghini und Dutzende weitere Wagen standen dort aufgereiht. Jetzt ließ Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa vier Autos aus Assads Garage versteigern, um Geld für einen Entwicklungsfonds zu sammeln: 20 Millionen Dollar kamen in die Kasse. Scharaa will so für seine Regierung werben, denn nächste Woche finden in Syrien die ersten Wahlen seit dem Sturz des früheren Herrschers statt.