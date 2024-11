Nach dem Ende der Ampel-Koalition könnte es schnell gehen mit der Neuwahl. Dafür hat die Linke Spitzenkandidaten gesucht. Eine Entscheidung steht nun fest.

dpa 10.11.2024 - 13:19 Uhr

Berlin - Die Linke will mit Jan van Aken und Heidi Reichinnek als Spitzen-Duo in den Bundestagswahlkampf ziehen. Das gab die Partei bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. "Wir gehen geschlossen und geeint in diesen Wahlkampf", sagte Parteichefin Ines Schwerdtner. Der Bundesvortand habe diese Entscheidung gemeinsam mit den Landesvorsitzenden und der Linken-Gruppe im Bundestag getroffen.