Am 4. November wählt New York einen neuen Bürgermeister. Favorit ist der linke Demokrat Zohran Mamdani, den Präsident Donald Trump als «Kommunist» schmäht. Der 34-Jährige hat prominente Unterstützer.
27.10.2025 - 06:27 Uhr
New York - Führende Vertreter der Opposition in den USA haben den New Yorker Bürgermeisterkandidaten Zohran Mamdani bei einer Großkundgebung mit kämpferischen Reden unterstützt. Nicht nur in den Vereinigten Staaten würden viele Menschen die Wahl verfolgen, sagte der linke Senator Bernie Sanders bei einem Auftritt vor rund 13.000 Unterstützern im New Yorker Stadtteil Queens. In einer Zeit wachsender sozialer Ungleichheit habe der Aufstieg des 34 Jahre jungen Senkrechtstarters das Potenzial, weit über die Millionenmetropole hinaus zu wirken.