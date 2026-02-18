In weniger als 20 Tagen wird im Südwesten gewählt. Beim politischen Stammtisch am Aschermittwoch haben die Grünen ihren Ton im Wahlkampf verschärft.
18.02.2026 - 14:12 Uhr
Bisher verlief der Landtagswahlkampf im Südwesten eher ruhig und konfliktarm ab, zweieinhalb Wochen vor der Wahl hat Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir nun den Ton gegen seinen CDU-Konkurrenten Manuel Hagel spürbar verschärft. Beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach warf er Hagel ein „Hin und Her in politischen Fragen“ vor.