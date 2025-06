Wahlkampf-Vorboten: Wer will OB von Leonberg werden?

Eine vorsommerliche Ruhe hat sich ausgebreitet, es ist Ferienzeit. Die Straßen sind leerer, in den Geschäften ist weniger los. An vielen Arbeitsstätten wird mit halber Kraft gearbeitet. Auch das kommunalpolitische Leben läuft auf Sparflamme. Wobei das zumindest in Leonberg nur bedingt stimmt. Dort werden hinter den Kulissen die Weichen für den anstehenden OB-Wahlkampf gestellt. Der sozialdemokratische Oberbürgermeister Martin Georg Cohn tritt nach einer von oft harten Auseinandersetzungen geprägten Amtszeit nicht mehr an. Seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger wird am 28. September direkt gewählt.