Nach dem Fund eines brennenden Gegenstands bei einer Özdemir-Veranstaltung läuft die Untersuchung. Ein Brandsachverständiger soll klären, wie gefährlich das Objekt war.
16.02.2026 - 14:51 Uhr
Nach einem Vorfall mit einem brennenden Gegenstand vor einem Wahlkampfauftritt von Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir werden die Ermittlungen noch einige Zeit dauern. Ein Brandsachverständiger soll untersuchen, wie gefährlich der Gegenstand in Metzingen war, teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart mit.