Rote Farbe, beschädigte Fenster und ein Schriftzug: Die Polizei ermittelt nach einem Angriff im Wahlkampf-Endspurt auf eine AfD-Veranstaltungsstätte in Reutlingen. Was bekannt ist.
24.02.2026 - 17:32 Uhr
Wenige Tage vor einer Wahlkampfveranstaltung der AfD mit dem umstrittenen Thüringer Landesparteichef Björn Höcke sind zwei Hallen in Reutlingen erheblich beschädigt worden. „Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Tat mit einer anstehenden Parteiveranstaltung am Wochenende in Verbindung steht“, teilte die Polizei mit.