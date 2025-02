Wahlkampfstand der AfD in Bad Cannstatt

Im Internet rief ein Aktionsbündnis zu einer Protestaktion gegen Wahlkampfstände von CDU und insbesondere der AfD auf. Die friedliche Demonstration fallt laut Polizei größer aus als erwartet. Am Samstagvormittag zieht es weitere Beamte nach Bad Cannstatt.

Robert Korell 08.02.2025 - 12:07 Uhr

Eine Protestaktion gegen Wahlkampfstände der CDU und insbesondere der AfD in Bad Cannstatt am Samstagvormittag fiel größer aus, als im Vorfeld von der Polizei angenommen. Daher rückten am Vormittag weitere Beamte aus anderen Stadtteilen an, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber unserer Redaktion auf Nachfrage. „Bisher ist die Lage aber sehr friedlich“, sagte er. Aufgerufen zum Protest hatte das Antifaschistische Aktionsbündnis Stuttgart & Region.