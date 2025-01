Wahlkampfveranstaltung in Greifswald

Ein Wurf mit einer Art Torte aus Schaum direkt ins Gesicht bringt FDP-Chef Lindner nach eigener Aussage nicht aus der Ruhe. Er fährt direkt weiter zum nächsten Wahlkampfauftritt.

red/dpa 09.01.2025 - 14:39 Uhr

FDP-Chef Christian Lindner hat nach einem Schaumwurf auf ihn bei einem Auftritt in Greifswald seine Wahlkampftour ohne Unterbrechung fortgesetzt. Am frühen Nachmittag trat er auf dem Universitätsplatz in Rostock vor mehreren hundert Menschen auf. Bei seiner Ankunft sagte er: „Mich bringt nichts aus der Ruhe.“ Auch auf der Plattform X (ehemals Twitter) schreibt Linder, dass er sich durch nichts aufhalten lasse.