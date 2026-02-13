 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Auto-Verfolgung und Eierwurf: Linken-Kandidatin im Wahlkampf attackiert

Wahlkreis Bietigheim-Bissingen Auto-Verfolgung und Eierwurf: Linken-Kandidatin im Wahlkampf attackiert

Wahlkreis Bietigheim-Bissingen: Auto-Verfolgung und Eierwurf: Linken-Kandidatin im Wahlkampf attackiert
1
Ingrid Petri tritt im Wahlkreis Bietigheim für die Linke an – ihr Haus wurde mit einem Ei beworfen. Foto: privat

Die Linken-Kandidatin Ingrid Petri aus Besigheim (Kreis Ludwigsburg) macht Einschüchterungsversuche im Wahlkampf öffentlich. Sie ist kein Einzelfall – und gibt sich kämpferisch.

Ludwigsburg: Maximilian Kroh (kro)

Auf einmal ergab alles Sinn. Erst dachte Ingrid Petri noch, es sei nur Zufall, dass ihr ein fremdes Auto im Januar bis nach Hause gefolgt war. Auch, dass vor zwei Wochen die Klingelstreiche bei ihr begangen, hätte nur ein Scherz von Kindern aus der Nachbarschaft in Besigheim sein können. Als sie am Mittwochabend allerdings bemerkte, dass ihr jemand ein Ei an ihr Mehrfamilienhaus geworfen hatte, dämmerte ihr: Vielleicht hängt all das zusammen und hat mit dem Wahlkampf zu tun. Denn die 37-Jährige tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen für die Linke an.

 

„Beleidigungen in den sozialen Netzwerken ist man als Linke gewöhnt“, sagt Petri. „Mich ärgert mehr, dass es bei Aktionen wie dem Eierwurf auch meine Kinder und die Nachbarn abkriegen.“ Seit fünf Jahren wohnt sie in Besigheim, fühlt sich eigentlich sehr wohl, Probleme habe es nie gegeben. „Erst, seit mein Name mit der Linken verbunden ist“, sagt sie.

Mehr Irritation als Angst

Es ist ihr erster Wahlkampf, natürlich habe sie von Parteigenossen erzählt bekommen, worauf sie sich einzustellen habe. „Bei einem Infostand kam dann auch mal einer und hat gemeint, wir seien linker Abschaum und hätten in diesem Land nichts zu suchen“, sagt Petri. Sie erzählt all das mit einer gewissen Ruhe, wirkt eher irritiert als verängstigt. „Ich bin Krankenschwester, fordere ein gutes Gesundheitssystem. Aber doch keinen Systemumbruch.“

„Ich fordere ein gutes Gesundheitssystem, keinen Systemumbruch.“

Ingrid Petri, Bietigheimer Linken-Kandidatin

Komplette Ausnahme sind solche Vorfälle nicht, auch das Wahlkreisbüro des Stuttgarter Linken-Bundestagsabgeordneten Luigi Pantisano war im Januar mit Eiern beworfen worden. Der ebenfalls aus Besigheim stammende CDU-Abgeordnete Fabian Gramling hatte im Bundestagswahlkampf im vergangenen Jahr eine Patrone auf der Windschutzscheibe seines Wahlkampfbusses gefunden.

Wie damals Gramling ging auch Ingrid Petri in die Offensive, machte den Eierwurf selbst öffentlich. „Haltung zu zeigen in einem eher rechts geprägten Umfeld ist durchaus eine Herausforderung“, schrieb sie in einem Instagram-Beitrag vom Donnerstag. Seither erhalte sie viel Zuspruch, von Parteigenossen wie auch Bekannten. Auch das Landesbüro der Linken kündigte Unterstützung an.

Unsere Empfehlung für Sie

Landtagswahl 2026: Mehr als Tok und Vogt? – Die Kandidaten im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen

Landtagswahl 2026 Mehr als Tok und Vogt? – Die Kandidaten im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen

Zwei Abgeordnete stellt der Wahlkreis Bietigheim-Bissingen aktuell. Ein Altbekannter und drei neue Gesichter wollen ihnen die Plätze im Parlament streitig machen.

Anzeige hat Petri mittlerweile erstattet, unterkriegen lassen will sie sich von den Drohungen nicht. „Wenn Menschen so etwas tun, müssen sie frustriert sein, sich abgehängt fühlen“, sagt die 37-Jährige. „Die Ironie dahinter ist, dass wir in der Linken genau für sie Politik machen, sie abholen wollen.“ Insofern erreiche man mit Einschüchterungsversuchen bei ihr genau das Gegenteil: „Jetzt habe ich erst Recht die Motivation, die Linke in den Landtag zu bringen.“

Weitere Themen

Wahlkreis Bietigheim-Bissingen: Auto-Verfolgung und Eierwurf: Linken-Kandidatin im Wahlkampf attackiert

Wahlkreis Bietigheim-Bissingen Auto-Verfolgung und Eierwurf: Linken-Kandidatin im Wahlkampf attackiert

Die Linken-Kandidatin Ingrid Petri aus Besigheim (Kreis Ludwigsburg) macht Einschüchterungsversuche im Wahlkampf öffentlich. Sie ist kein Einzelfall – und gibt sich kämpferisch.
Von Maximilian Kroh
Umgekippter Laster bei Großbottwar: Sattelzug hat Eisenchlorid transportiert – Bergung gestaltet sich schwierig

Umgekippter Laster bei Großbottwar Sattelzug hat Eisenchlorid transportiert – Bergung gestaltet sich schwierig

Der Sattelzug, der am Freitagmorgen bei Großbottwar umgekippt ist, war mit Eisenchlorid beladen. Die Bergung zog sich fast über den gesamten Tag.
Von Julia Amrhein
Dicke Luft wegen Murrbrücke: „Sind völlig überrumpelt worden“: Land will jetzt auch Oehlerkreuzung umbauen

Dicke Luft wegen Murrbrücke „Sind völlig überrumpelt worden“: Land will jetzt auch Oehlerkreuzung umbauen

Im Sommer soll auf der Straße von Marbach nach Murr (Kreis Ludwigsburg) nicht nur die Murrbrücke erneuert, sondern auch die Oehlerkreuzung umgestaltet werden. Das sorgt für Zoff.
Von Christian Kempf
Zensus Kreis Ludwigsburg: Millionen Euro für Kreis Ludwigsburg futsch – niemand übernimmt Verantwortung

Zensus Kreis Ludwigsburg Millionen Euro für Kreis Ludwigsburg futsch – niemand übernimmt Verantwortung

Seit Jahren versucht der Kreis Ludwigsburg, gegen die Ergebnisse des Zensus von 2022 vorzugehen. An den aus seiner Sicht fehlerhaften Zahlen hängen Millionenbeträge.
Von Kathrin Klette
Wahlkampf in Vaihingen/Enz: AfD-Plakat am Polizeirevier – und keiner übernimmt Verantwortung

Wahlkampf in Vaihingen/Enz AfD-Plakat am Polizeirevier – und keiner übernimmt Verantwortung

Unabhängig von der Partei – so etwas ist ein mieser Trick. Kommunen und Institutionen dürfen sich nicht hinter Vorschriften verstecken, sondern müssen ihre Neutralität verteidigen.
Von Emanuel Hege
Regierungschef auf Abschiedstour: „Wird wahrscheinlich lange Zeit der einzige bleiben“ – Kretschmann in Marbach

Regierungschef auf Abschiedstour „Wird wahrscheinlich lange Zeit der einzige bleiben“ – Kretschmann in Marbach

Nach 15 Jahren rückt das Ende der Ära Kretschmann näher. Zu seiner Buchvorstellung in Marbach sind auch viele gekommen, die den Ministerpräsidenten nochmal live erleben wollen.
Von Julian Meier
Bauarbeiten in Ludwigsburg: Fernwärme-Ausbau: Großbaustelle in der Schillerstraße beginnt

Bauarbeiten in Ludwigsburg Fernwärme-Ausbau: Großbaustelle in der Schillerstraße beginnt

Bis zum Jahresende werden in der Ludwigsburger Schillerstraße Leitungen verlegt, immer wieder soll es Sperrungen geben. Los geht es direkt mit einer heiklen Kreuzung.
Von Maximilian Kroh
Exhibitionist in Kornwestheim: Mann entblößt sich in Geschäft vor einer Kundin

Exhibitionist in Kornwestheim Mann entblößt sich in Geschäft vor einer Kundin

Ein Unbekannter hat in einem Geschäft in der Bahnhofstraße in Kornwestheim sein Geschlechtsteil entblößt. Eine Kundin drohte ihm mit der Polizei.
Von Julia Amrhein
Betrugsmasche im Kreis Ludwigsburg: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten 13.000 Euro

Betrugsmasche im Kreis Ludwigsburg Falsche Bankmitarbeiter erbeuten 13.000 Euro

Senioren in Ludwigsburg und Sachsenheim wurden am Donnerstag von Telefonbetrügern angerufen. In zwei Fällen machte diese Beute.
Von Julia Amrhein
Faschingstradition in Sachsenheim: Urzeln stürmen peitschenknallend durch das Kirbachtal

Faschingstradition in Sachsenheim Urzeln stürmen peitschenknallend durch das Kirbachtal

In Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) ziehen am Faschingssamstag die Urzeln mit Peitschenknallen und Kuhglocken durch das Kirbachtal. Was hinter dieser jahrhundertealten Tradition steckt.
Von Sandra Lesacher
Weitere Artikel zu Die Linke Wahlkampf Drohung Bietigheim-Bissingen Besigheim
 
 