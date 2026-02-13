Auf einmal ergab alles Sinn. Erst dachte Ingrid Petri noch, es sei nur Zufall, dass ihr ein fremdes Auto im Januar bis nach Hause gefolgt war. Auch, dass vor zwei Wochen die Klingelstreiche bei ihr begangen, hätte nur ein Scherz von Kindern aus der Nachbarschaft in Besigheim sein können. Als sie am Mittwochabend allerdings bemerkte, dass ihr jemand ein Ei an ihr Mehrfamilienhaus geworfen hatte, dämmerte ihr: Vielleicht hängt all das zusammen und hat mit dem Wahlkampf zu tun. Denn die 37-Jährige tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen für die Linke an.