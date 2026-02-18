Wahlkreis Ludwigsburg Reizthema Migration – wie denken die Kandidaten darüber?
Die geplante Erstaufnahme am Hohenasperg bewegt im Wahlkreis Ludwigsburg viele Menschen. Welche Antworten geben die Politiker kurz vor der Landtagswahl am 8. März?
Die geplante Erstaufnahme am Hohenasperg bewegt im Wahlkreis Ludwigsburg viele Menschen. Welche Antworten geben die Politiker kurz vor der Landtagswahl am 8. März?
Heiß her ging es in den vergangenen Jahren beim Thema Migration – der Wahlkreis Ludwigsburg hat mit der Erstunterbringung in Kornwestheim und der geplanten Großeinrichtung am Schanzacker zwei ganz konkrete Projekte, bei denen es um die Unterbringung von geflüchteten Menschen geht. Wie denken die Kandidaten der Landtagswahl am 8. März 2026 über die Migrationspolitik der Landesregierung? Welche Ansätze sehen sie für das Lösen der damit verbundenen Probleme?