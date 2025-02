Einige CDU-Politiker sind bei der Bundestagswahl trotz Direktmandat gescheitert. Das liegt am neuen Wahlrecht. Fabian Gramling aus dem Wahlkreis Neckar-Zaber schaffte es.

Oliver von Schaewen 24.02.2025 - 16:59 Uhr

Am Montag schnaufte Fabian Gramling durch. Ein langer Wahlabend lag hinter ihm – sein Sieg mit 39,3 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis Neckar-Zaber stand zwar früh fest, doch erlebten CDU-Parteifreunde in anderen Wahlkreisen ein böses Erwachen. Wer als Christdemokrat in Baden-Württemberg unter 34,8 Prozent blieb, schaffte es trotz Direktmandat nicht.